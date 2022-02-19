В результате обстрелов боевиков более 20 населенных пунктов Донецкой области остались без воды
- Автор:
- Олег Панфилович
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В результате обстрела боевиками насосной станции Южно-Донбасского водопровода жители целого ряда городов Донецкой области оказались без воды.
Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Обстрел произошел около трех часов ночи. «Без воды остались Покровск, Мирноград, Угледар, Селидово, Новогродовка, Горняк, Курахово, Доброполье, Родинское, Белецкое, Белозерка, Новодонецкое, Новотроицкое, Владимировка, Волноваха и 9 населенных пунктов Волновахского района, а также оккупированые Докучаевск и Оленовка. Мариупольское отделение переведено на забор из Старокрымского водохранилища, в котором жесткость воды в два раза превышает нормативы», — написал Кириленко.
Глава ВГА добавил, что ремонтные работы проведут после получения режима «тишины» и гарантий безопасности. Сейчас коммунальное предприятие «Вода Донбасса» занимается приобретением и доставкой нового оборудования, поскольку поврежденное восстановлению не подлежит.
- За сутки 18 февраля боевики совершили 66 обстрелов, 52 из которых — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
- Нынешнее обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики ДНР и ЛНР начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.