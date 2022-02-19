Главарь «ДНР» Пушилин объявил в «республике» мобилизацию

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Глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил, что подписал указ о мобилизации в самопровозглашенной республике.

Об этом сообщают интернет-ресурсы, подконтрольные боевикам.

«Призываю находящихся в запасе земляков прибыть в военные комиссариаты», — сказал Пушилин в собственном видеообращении. Согласно данным ресурсов, контролируемых боевиками, будет совершен призыв жителей «ДНР» и «поставки техники для обеспечения нужд Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики».