Один из главарей боевиков «ЛНР» обнародовал видео, как стреляет из артиллерии по украинским позициям
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Скриншот
Так называемый генпрокурор «ЛНР» Сергей Горенко опубликовал видео, как стреляет из артиллерии в сторону украинских позиций. На видео также указан геотег — Станица Луганская, которую обстреливают второй день подряд.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram.
«Эвакуируем людей, стоим на рубеже!» — написал Горенко.
На видео он стреляет из гаубицы калибром 122 мм, что запрещено Минскими договоренностями.
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.
- Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.