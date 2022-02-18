Смертельное ДТП в Харькове: родителям водителя Infiniti Николая Харьковского вручили подозрение
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Родителям 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который является главным подозреваемым в октябрьском ДТП Харькове, вручили подозрение по статье злостном невыполнении родительских обязанностей (ст. 166 УК).
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Расследование установило, что Харьковского с ноября 2019-го по октябрь 2021 года совершил ряд административных и уголовных правонарушений, но его отец и мать не отреагировали на это должным образом.
В ноябре 2019 подросток устроил стрельбу из травматического пистолета во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы. Последние получили телесные повреждения. Мать подростка, не выполняя требования суда, систематически уезжала за границу и оставляла сына без присмотра.
Теперь родителям грозит от 2 до 5 лет.
- 26 октября в Харькове в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
- Ранее Харьковский был судим. В 2019 году он стрелял из травматического пистолета в подростка и женщину. Тогда он получил 1 год условно. В сентябре этого года на него составили протокол и оштрафовали за отсутствие водительских прав. Харьковский в своих соцсетях утверждал, что его «отмажут», и всячески хвастался опасной ездой на авто. Infiniti, на котором он попал в ДТП, принадлежит его матери.
- 28 октября подростка отправили в СИЗО. Он отказывается сотрудничать со следствием.
- 19 ноября в отношении родителей подозреваемого возбудили дело.