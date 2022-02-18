Эвакуация в «Л/ДНР»: Путин поручил выплачивать деньги прибывшим в Ростовскую область

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Omer Messinger / Stringer

Президент России Владимир Путин подтвердил эвакуацию жителей так называемых «Л/ДНР» и поручил каждому прибывающему в Ростовскую область выплачивать по 10 тысяч рублей (3 672 грн).

Об этом сообщает российское РИА Новости.

Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Ростовскую область для организации пунктов для беженцев.

Как передает ТАСС, в области уже создан оперативный штаб эвакуации.