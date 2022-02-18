Глава Нацотбора на «Евровидение-2022» Ярослав Лодыгин уволен

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Суспільне

Глава Нацотбора на «Евровидение-2022», член правления «Суспільного» Ярослав Лодыгин уволен с занимаемой должности.

Как сообщает «Суспільне», решение принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании по обоюдному согласию сторон.

Ранее Лодыгин сам говорил, что готов уйти в отставку из-за скандала с победительницей Нацотбора Alina Pash. Свое слово он сдержал, сообщил глава комитета по аудиту Вадим Миський, добавив, что Лодыгин может продолжить работу на «Суспільном» в другой должности.