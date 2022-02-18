В России 19 февраля пройдут учения с участием «ядерной триады» под руководством Путина

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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»

Вооруженные силы России 19 февраля проведут учения с участием сил «ядерной триады» под руководством президента страны Владимира Путина.

Об этом пишет российское агентство ТАСС.

«В ходе учений будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — заявили в Минобороны РФ. К ним привлекут силы Воздушно-космических сил РФ, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Отмечается, что учения с участием «ядерной триады» — стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и подводных ракетоносцев — проводят ежегодно. Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает такую же ракету по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.