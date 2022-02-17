Нардепа Кузьминых принудительно доставят в суд из-за очередной неявки
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Прядко Денис / УНИАН
Нардепа от фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения.
Об этом из зала суда сообщает «Слово и Дело».
Нардепа должны доставить 24 февраля к 10:00 сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Проконтролировать это должна Специализированная антикоррупционная прокуратура.
- Нардепа Кузьминых подозревают в том, что он повлиял на решение тендерного комитета за взятку в 558 тысяч гривен. Его задержали с поличным 28 января. По данным следствия, он содействовал в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- 3 января генпрокурор подписала Кузьминых подозрение. Нардеп игнорировал повестки о вызове на допрос и 3 февраля НАБУ объявило его в розыск, а 7 февраля его задержали. В этот же день его доставили на заседание, но суд не смог установить личность нардепа. С тех пор Кузьминых не являлся в суд.