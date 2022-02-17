Нардепа Кузьминых принудительно доставят в суд из-за очередной неявки

Новости

Прядко Денис / УНИАН

Нардепа от фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения.

Об этом из зала суда сообщает «Слово и Дело».

Нардепа должны доставить 24 февраля к 10:00 сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Проконтролировать это должна Специализированная антикоррупционная прокуратура.