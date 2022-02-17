Президент США Джо Байден: Все указывает на то, что Россия нападет на Украину в ближайшие несколько дней

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Joe Biden / Twitter

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней — несмотря на заявления Кремля о выводе войск.

Об этом Байден заявил 17 февраля в ответ на вопрос журналиста CNN.

«Это очень высокий уровень [угрозы российского вторжения в Украину]. Очень высок, потому что они не вывели ни одного из своих военных. Во-первых, Россия стягивает больше военных. Во-вторых, у нас есть основания полагать, что они участвуют в операции не под своим флагом, чтобы иметь повод для вторжения. У нас есть все признаки того, что они готовы войти в Украину, напасть на Украину», — заявил Байден.

На вопрос о том, верит ли он, что нападение произойдет, и если да, то когда, Байден сказал: «Да. Насколько я понимаю, это произойдет в ближайшие несколько дней».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорит, что ситуация на границе с Украиной «по-прежнему остается очень мрачной», и утверждает, что обстрел детского сада в районе Станицы Луганской был «уловкой» России, чтобы создать повод для вторжения.

Несколько позже государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в ООН заявил, что Россия планирует подготовить повод для своей атаки: «Мы не знаем точно, в какой форме это будет. Это может быть сфабрикованный так называемый теракт внутри России. Выдуманное нахождение братской могилы, инсценированный беспилотный удар по мирным жителям, фейковое или даже реальное нападение с применением химического оружия».