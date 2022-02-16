ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского: полиция нашла «пропавшие» вещи погибшего — в служебном помещении морга

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Facebook / Национальная полиция Украины

В Харьковской области, в помещении чугуевского морга все же нашли потерянные вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж бизнесмена Александра Ярославского. Одежда была в служебном помещении морга.

Об этом Национальная полиция сообщила в среду, 16 февраля.

Сейчас полиция осматривает морг, собирает образцы ДНК с обнаруженных пакетов и вещей, собирает отпечатки пальцев работников морга, а также просматривает камеры, чтобы понять, кто подбросил вещи обратно в морг.

Чтобы найти вещи, полиция составила список работников заведения, обыскала их дома, морг, машины. Виновных обещают привлечь к ответственности.

О том, что из морга исчезли вещи, стало известно 14 февраля.