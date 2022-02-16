Путин получил обращение Госдумы о признании «ДНР» и «ЛНР», но согласен, что оно противоречит Минским соглашениям

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Фото с сайта Дарьи Марченко / dashart

Президент России получил обращение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он «принял его к сведению», но согласен, что такое признание противоречит Минским соглашениям.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».

По словам Пескова, обращение — «яркий показатель настроя парламентариев и общества».

«Но президент акцентировал, что главное — помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке [Украины], а сделать это можно, всячески способствуя имплементации Минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», — сказал он.