Закончились учения. Россия заявила об отводе части войск из оккупированного Крыма

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В Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного военного округа возвращаются с учений в оккупированном Крыму на места постоянной дислокации.

Об этом идет речь на сайте Минобороны России. Там уверяют, что подразделения Южного военного округа уже завершили участие в учениях на полигонах полуострова, а потому по железной дороге возвращаются в пункты постоянной дислокации. Подразделения забрали танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

Накануне РФ заявила о выводе части войск с учений в Беларуси, но США, НАТО и Украина не зафиксировали этого.