Литва отправила в Украину инструкторов для учений с ПЗРК Stinger, Латвия утвердила решение о передаче этих комплексов

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Литва отправила в Украину инструкторов для обучения украинских военнослужащих пользованию переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

В Украину отбыла группа солдат дивизиона противовоздушной обороны Литвы, которая пробудет здесь несколько недель. «Мы полностью поддерживаем, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника ничто без знаний и умения ими управлять, поэтому вместе с переданными ЗРК малой дальности Stinger мы будем делиться знаниями и опытом», — говорит командующий ВС Литвы Валдемарас Рупшис.

Он также добавил, что Литва стремится перенять и опыт украинских военных. «Украина все еще воюет, у них есть новые знания, которые важны для обороны нашей страны», — добавил генерал-лейтенант.

Кроме того, как пишет издание, во вторник правительство Латвии также приняло решение о передаче Украине ПЗРК Stinger. Решение было принято в закрытой части заседания правительства Латвии. Кроме того, на прошлой неделе Кабмин страны принял решение о передаче Украине военной техники. В Минобороны Латвии не уточнили, какая индивидуальная техника будет отправлена ​​в Украину.