Офис Зеленского считает, что признание Россией «Л/ДНР» усложнит ситуацию в Европе

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Обращение Госдумы России к президенту Владимиру Путину признать «ДНР» и «ЛНР» усложнит ситуацию в Европе.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Конечно, выход России из Минских договоренностей и какие-либо политико-юридические шаги в пользу оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к немецкой стороне как к участнице «нормандского формата», проявленное Госдумой России. За это решение проголосовали, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое лишь усугубляет ситуацию в Европе», — сказал он.

По мнению Подоляка, «даже сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских документов».

«Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских договоренностей, то это лишь доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе», — добавил он.