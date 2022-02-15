Офис Зеленского считает, что признание Россией «Л/ДНР» усложнит ситуацию в Европе
- Автор:
- Олег Панфилович
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Pierre Crom / Getty Images
Обращение Госдумы России к президенту Владимиру Путину признать «ДНР» и «ЛНР» усложнит ситуацию в Европе.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Конечно, выход России из Минских договоренностей и какие-либо политико-юридические шаги в пользу оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к немецкой стороне как к участнице «нормандского формата», проявленное Госдумой России. За это решение проголосовали, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое лишь усугубляет ситуацию в Европе», — сказал он.
По мнению Подоляка, «даже сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских документов».
«Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских договоренностей, то это лишь доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе», — добавил он.
- Во вторник, 15 февраля, депутаты Госдумы России приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Д/ЛНР». Соответствующий проект постановления собрал 351 голос.
- 19 января 2022 года депутаты от Коммунистической партии РФ в Госдуме зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой официально признать «независимыми государствами» «ДНР» и «ЛНР».
- 20 января в Госдуме назвали эту инициативу «несвоевременной и провокационной», а в Кремле комментировать отказались, пока парламент не проголосует за проект документа.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что Киев будет расценивать признание Россией образований «ДНР» и «ЛНР» как выход РФ из Минских соглашений.