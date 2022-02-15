Разведка Минобороны: Командование России проводит у боевиков «Л/ДНР» инспекцию, в подразделения добирают людей

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Командование Вооруженных сил России с конца прошлой недели проводит у боевиков «ЛНР» и «ДНР» усиленную инспекцию. Подразделения и части боевиков проверяют на «способность приведения в высшие степени боевой готовности».

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Боевиков ждут учения и доукомплектования людьми. Корпуса «Л/ДНР» комплектуют всеми кто пригоден к службе. ГУР отмечает, что по частным предприятиям и общественным местам проходят рейды, во время которых ловят пригодных к военной службе