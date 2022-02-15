Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Беларусь из-за угрозы вторжения в Украину
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images
Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам покинуть Беларусь на фоне наращивания российских войск на ее территории и их подготовки к возможному вторжению в Украину.
«В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность», — сказано в предупреждении.
Рисками для американцев названы нестабильная ситуация, заражение COVID-19 и произвольное применение законов местными властями. Всем находящимся гражданам США рекомендовано немедленно покинуть страну.
- 14 февраля США сообщили о переносе посольства из Киева во Львов. Так же поступили Австралия и Канада. До этого США дали гражданам 48 часов на то, чтобы те уехали из Украины.
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team сообщила 14 февраля, что Россия завершает приготовление к вторжению.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не будет.