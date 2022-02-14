Мэр Кличко: Киев создал систему управления теробороны столицы, на Крещатике открыли первый рекрутинговый центр

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Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в столице создана система управления территориальной обороны (ТрО), которая работает во взаимодействии с Вооруженными силами и ведомствами безопасности.

На пресс-конференции мэр заявил, что Киевсовет выделил на программу для теробороны 110 млн грн. По ней разворачивается центр для подготовки всех подразделений, а также ремонтируются помещения для батальонов. Из этой суммы на закупку беспилотников, радиостанций, аптечек, формы предусмотрели 22,1 млн грн.

Город и Минобороны, по словам Кличко, вырабатывают механизм упрощения записи в ряды ТрО, чтобы добровольцам не пришлось проходить длительный период заключения контракта.

Также он отметил, что на Крещатике открыли первый рекрутинговый центр в ТрО. Он расположен на первом этаже Киевского городского центра помощи участникам АТО (ул. Крещатик, 25). В ближайшее время такой же центр откроют на левом берегу города.