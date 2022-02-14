Греция посоветовала своим гражданам уехать из Украины и сократила штат посольства в Киеве

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Matt Artz / Unsplash

Министерство иностранных дел Греции порекомендовало своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины из-за угрозы российского вторжения.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Гражданам Греции, еще не выехавшим из Украины, рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные посольству в Киеве. При этом отмечается, что штат киевского посольства сокращен до минимума. В то же время МИД Греции решил усилить штат генконсульства в Мариуполе.