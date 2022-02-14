Канада выводит из Украины своих военных и инструкторов, однако учебная миссия не заканчивается

Новости

Canadian Army | Armée canadienne / Flickr

Канада заявила о временном выводе из Украины части своих военнослужащих и военных инструкторов. Аналогичное решение уже приняли США и Великобритания.

Об этом сообщает Министерство обороны Канады.

Вооруженные силы Канады Объединенной оперативной группы временно будут перемещены в другие страны Европы, поскольку «оперативная ситуация в Украине не позволяет им оставаться здесь». Тем самым обучающая миссия не заканчивается, просто изменят ее формат.

Командование отказалось предоставлять информацию о том, какое количество канадских военных и куда переводят из Украины, а также какие действия последуют за этим.

К концу января 2022 года на территории Львовской области находились 260 канадских солдат, они проводят обучение и обмениваются с ВСУ опытом. Уже 5 февраля Канада отправила в Украину борт с нелегальным оружием и инструкторами, которые должны были работать здесь до конца марта 2025 года.

В то же время США выводят 150 военнослужащих, обучавших украинских военных, а Великобритания — «небольшое количество» инструкторов и еще около 100 человек, участвовавших в подготовке войск в рамках операции «Орбиталь».