Министерство инфраструктуры: Небо над Украиной остается открытым, авиаперевозчикам планируют дать финансовые гарантии

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William Hook / Unsplash

Министерство инфраструктуры Украины 13 февраля сообщило, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

«Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось», — отметили в Министерстве.

Большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений. В частности 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира. У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны Украина готова поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Сейчас проводят консультации с международными партнерами и готовят соответствующие решения правительства.

Также в Мининфраструктуры сообщили, что в воскресенье, 13 февраля, состоялось совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, «Украэроруха», аэропорта «Борисполь» и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания они «наработали решения для предотвращения дальнейшего обострения ситуации».