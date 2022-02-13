Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк: Украина не видит смысла закрывать воздушное пространство

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Власти Украины не считают необходимым закрывать воздушное пространство страны. Об этом в воскресенье, 13 февраля, агентству Reuters сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И по моему мнению, напоминает что-то вроде частичной блокады», — сказал он.

12 февраля на фоне возможного российского вторжения нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину. Когда авиакомпания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно. В тот же день лизингодатель запретил украинской авиакомпании SkyUp влетать в Украину: рейс из Мадейры посадили в Кишиневе.

13 февраля народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что, вероятно, с 14 февраля в Украине прекратят воздушное сообщение. Также, по его словам, у министра инфраструктуры Александра Кубракова в воскресенье с 11:00 проходит совещание с украинскими авиаперевозчиками по ситуации с закрытием воздушного пространства.