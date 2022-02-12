«Мы должны быть готовы в любой день». Зеленский прокомментировал информацию о возможном вторжении России 16 февраля

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Пресс-служба президента Украины

У президента Украины Владимира Зеленского нет точной информации, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в середине февраля.

Об этом он заявил во время брифинга 12 февраля в Херсонской области, где наблюдал за проведением тактико-специальных учений.

«Мы должны как государство рассчитывать на себя прежде всего, рассчитывать на своих военных прежде всего, рассчитывать на своих граждан. Мы должны быть готовы в любой день. Я считаю, что сегодня в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Даже называют соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть, и если есть какая-то у вас или у любых людей дополнительная информация о 100-процентном вторжении РФ в Украину, начиная с 16 числа [февраля], давайте, пожалуйста, нам эту информацию», — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина благодарна разведкам других государств, но также получает информацию и от своей разведки.

«Мы получаем много разной информации из многих источников. У нас тоже есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведки других государств», — добавил президент.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, согласен ли он с информацией США и других партнеров о возможной дате вторжения, Зеленский сказал, что украинское правительство «принимает ее во внимание».

«Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, что еще не произошло. Пока полномасштабной войны в Украине на сегодня нет... Мы должны четко анализировать всю эту информацию, готовиться к любым рискам», — добавил он.