МИД Украины заверяет в сильной позиции страны и призывает «сохранять спокойствие и не сеять панику»

Новости

Вячеслав Ратинский / УНИАН

У Украины сильная позиция благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки жестких санкций в США и ЕС, поставкам оружия и предоставленной макрофинансовой помощи.

Такое заявление в субботу, 12 февраля, обнародовало Министерство иностранных дел Украины.

«Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержать Россию в русле дипломатического диалога», — заявили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами и оперативно получает необходимую информацию, позволяющую предпринимать своевременные действия.

«Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий», — призвали в министерстве.

Отдельно в МИДе заверили, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.