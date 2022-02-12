СМИ: Госсекретарь США Блинкен вечером позвонит главе МИД России Лаврову
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Secretary Antony Blinken / Twitter
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что планирует в субботу, 12 февраля, провести телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщают Bloomberg, Reuters и другие западные СМИ.
«Отмечу наше единство, когда сегодня вечером проведу разговор с главой МИД РФ Лавровым», — сказал он во время пресс-конференции на Фиджи.
По словам Блинкена, в частности он спросит Лаврова о реакции России на предложения США по урегулированию кризиса.
«Мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая новые силы, прибывающие к границам Украины. Если Россия действительно заинтересована в решении через дипломатию и диалог ею же созданного кризиса, то мы готовы сделать это», — отметил он.
В то же время Блинкен заверил, что США и их союзники готовы ввести жесткие санкции, если Россия нападет на Украину.
«Пока мы видели только эскалацию из Москвы. Ключевой момент — мы готовы ко всему, что должно произойти. Если президент Путин решит приступить к военным действиям, мы быстро введем жесткие экономические санкции в координации с союзниками и партнерами во всем мире. Мы укрепим способность Украины защищать себя, мы укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО», — заявил госсекретарь США.
- Напомним, на сегодня, 12 февраля, также запланирован разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Накануне советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата. По данным Bloomberg, вторжение может начаться 15 февраля.
- После этого министерства иностранных дел ряда государств одно за другим начали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано рисками вторжения войск России. Ранее уехать из Украины призывал президент США Байден.