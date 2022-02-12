СМИ: Госсекретарь США Блинкен вечером позвонит главе МИД России Лаврову

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Secretary Antony Blinken / Twitter

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что планирует в субботу, 12 февраля, провести телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщают Bloomberg, Reuters и другие западные СМИ.

«Отмечу наше единство, когда сегодня вечером проведу разговор с главой МИД РФ Лавровым», — сказал он во время пресс-конференции на Фиджи.

По словам Блинкена, в частности он спросит Лаврова о реакции России на предложения США по урегулированию кризиса.

«Мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая новые силы, прибывающие к границам Украины. Если Россия действительно заинтересована в решении через дипломатию и диалог ею же созданного кризиса, то мы готовы сделать это», — отметил он.

В то же время Блинкен заверил, что США и их союзники готовы ввести жесткие санкции, если Россия нападет на Украину.

«Пока мы видели только эскалацию из Москвы. Ключевой момент — мы готовы ко всему, что должно произойти. Если президент Путин решит приступить к военным действиям, мы быстро введем жесткие экономические санкции в координации с союзниками и партнерами во всем мире. Мы укрепим способность Украины защищать себя, мы укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО», — заявил госсекретарь США.