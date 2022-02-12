Reuters: США и Евросоюз передумали отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images
США и Евросоюз завершают работу над крупным пакетом санкций против России, если она вторгнется в Украину. Санкции нацелены на крупные российские банки, но не включают в себя запрет РФ на доступ к финансовой системе SWIFT.
Об этом, ссылаясь на чиновников США и Европы, пишет Reuters.
Три источника, знакомые с переговорами, сообщили, что полный запрет России на участие в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривался активно после столкновения с серьезными возражениями со стороны европейских стран.
В частности, в Европе опасаются, что запрет России на доступ к SWIFT будет означать, что РФ не погасит свои кредиты на миллиарды долларов.
«Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые бы действительно ударили по россиянам, но при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции, несомненно, сильнее ударят по Европе», — заметил знакомый с переговорами собеседник Reuters.
По словам одного из американских чиновников, в список российских банков, на которые будет распространяться новый пакет санкций, могут входить поддерживаемые государством крупнейшие финансовые институты России — ВТБ и Сбербанк.
Оба учреждения уже находятся под секторальными санкциями, введенными Министерством финансов США после того, как Россия аннексировала украинский Крым, что ограничивает их возможности привлекать капитал в Соединенных Штатах, но новый пакет санкций «будет иметь гораздо более серьезные последствия».
Санкции, о которых идет речь, также включают контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов, а также санкции против конкретных российских олигархов. Санкции против крупных российских банков по-прежнему окажут влияние на российский финансовый сектор и экономику.
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