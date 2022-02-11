ДТП с кортежем Ярославского: водителю изменили подозрение, а в DCH объяснили отъезд в бизнесмена Лондон
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- Костя Андрейковец
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Прокуратура Харьковской области отозвала ходатайство о мере пресечения водителю автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, поскольку ему изменили подозрение.
Об этом сообщает «Укринформ».
Спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что вместо ДТП с погибшим (ч. 2 ст. 286 УК) и оставления в опасности (ч. 3 ст. 135 УК) ему инкриминируют сокрытие преступления (ч. 1 ст. 396 УК). Ему будут избирать меру пресечения с учетом нового подозрения.
Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский и генпрокурор Ирина Венедиктова заявили, что водитель, который взял на себя вину, лгал полицейским и скрыл реальные обстоятельства ДТП. Установлено, что он не находился за рулем в момент аварии.
Тем временем в группе DCH Александра Ярославского сообщили, что бизнесмен 10 февраля улетел из Харькова в Лондон, где 11 февраля выступает с концертом его сын. Отмечается, что поездка была запланирована еще в середине января. До 19 февраля Ярославский с семьей будет на отдыхе.
- 9 февраля на дороге «Киев — Харьков — Довжанский» произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского наехала на пешехода. На месте аварии был найден номерной знак кортежа «0018». Погибшим оказался 36-летний житель Харьковской области.
- Сам бизнесмен заявил, что не был при ДТП. В его компании заявили, что за рулем был водитель, который работал в одной из вспомогательных служб. Именно он пришел в полицию давать показания. СМИ писали, что сам бизнесмен иногда бывает за рулем.
- Глава МВД 10 февраля уволил начальника полиции области и заявил, что дело пытались сфальсифицировать. ГБР открыло дело против правоохранителей.