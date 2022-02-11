Россия заблокировала в Черном море восемь районов (карта)
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- Костя Андрейковец
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Россия под предлогом военных учений заблокировала в Черном море восемь районов.
Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, сославшись на Международный координатор по регионам Средиземного и Черного морей.
Ранее РФ перекрыла для учений с ракетными и артиллерийскими стрельбами западные сектора Черного моря. Теперь же перекрыты и южные сектора. Для прохода в Азовское море оставили узкий коридор.
- Ранее сообщалось, что Россия с 13 по 19 февраля перекрывает из-за якобы военных учений почти все Азовское море и значительную часть Черного моря. МИД Украины выразил протест, а в ВМС заявили о готовности к любым провокациям россиян. Министр обороны Украины призвал другие страны запретить вход российским кораблям в порты.
- 10 февраля РФ сняла блокаду в Азовском море, но теперь закрыла его с Черного моря.