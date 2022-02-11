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Украинская биатлонистка Елена Белосюк выздоровела от коронавируса и вернулась в расположение сборной на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины (НОК).

«Капитан женской сборной по биатлону, олимпийская чемпионка Елена Белосюк сдала 2 отрицательных ПЦР-теста подряд и готова помочь нашей команде», — рассказали в НОК.

Также отмечается, что со вчерашнего дня в расположении сборной находится и сервисмен Иван Белосюк.

Из-за изоляции Елена пропустила первые соревнования по биатлону, теперь она сможет выйти только на женскую эстафету.

«Когда я уже находилась где-то четвертый день на изоляции и физически себя чувствовала хорошо, когда уже температура была позади и я могла чем-то заниматься, то подняли вопрос вместе с Национальным олимпийским комитетом, чтобы открыли нам тренажерную комнату с беговой дорожкой и велосипедом, и уже была возможность хоть как-то немного двигаться. Конечно, это не лыжи, не винтовка, и назвать это полноценными тренировками точно не могу», — рассказала спортсменка.

По словам Белосюк, у нее был доступ к олимпийской трансляции, но она «психологически не могла смотреть».

«Для меня это тяжело… Ты находишься на Олимпийских играх, но сидишь в четырех стенах и наблюдаешь, как другие люди получают медали, банально выходят на старт. Для меня это было сложно, потому не смотрела и максимально пыталась держать при себе все эмоции и закрыться от внешнего мира», — добавила биатлонистка.