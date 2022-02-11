Джо Байден призвал американских граждан «уехать сейчас же» из Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Saeima / Flickr
Президент США Джо Байден в интервью NBC News призвал граждан США «немедленно покинуть» Украину, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.
«Американские граждане должны уехать сейчас же. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация [нежели в Афганистане]», — сказал он.
Отвечая на вопрос о сценариях, которые могут побудить власти США отправить военных для эвакуации граждан, Байдена сказал, что этого не будет. «Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга», — сказал президент.
Отдельно Госдепартамент опубликовал предупреждение о том, что США «не смогут эвакуировать граждан в случае военных действий». Консульские услуги после вторжения будут «серьезно нарушены».
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что военное командование США не располагает данными о точной дате возможного военного вторжения России в Украину.
- Западные СМИ со ссылкой на источники, в том числе в Пентагоне, сообщили, что Россия нападет на Украину в конце января или в начале февраля. Потом вторжение «перенесли» на конец февраля — середину марта.
- 6 февраля The Washington Post, The New York Times и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Также там назвали вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- Fox News со ссылкой на источники в Конгрессе сообщил, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли говорил конгрессменам, что Киев при вторжении может пасть за 72 часа.
- Министр иностранных дел Украины призвал украинцев не верить апокалиптическим прогнозам. Министр обороны заверил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая.