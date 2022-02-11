Джо Байден призвал американских граждан «уехать сейчас же» из Украины

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Президент США Джо Байден в интервью NBC News призвал граждан США «немедленно покинуть» Украину, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

«Американские граждане должны уехать сейчас же. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация [нежели в Афганистане]», — сказал он.

Отвечая на вопрос о сценариях, которые могут побудить власти США отправить военных для эвакуации граждан, Байдена сказал, что этого не будет. «Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга», — сказал президент.

Отдельно Госдепартамент опубликовал предупреждение о том, что США «не смогут эвакуировать граждан в случае военных действий». Консульские услуги после вторжения будут «серьезно нарушены».

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что военное командование США не располагает данными о точной дате возможного военного вторжения России в Украину.