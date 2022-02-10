Усиление восточного фланга НАТО: США отправили в Польшу истребители F-15, а в Румынию — 1 тысячу солдат

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США отправили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles, а в Румынию 1 тысячу солдат из 2 кавалерийского полка, который базируется в Германии.

Как сообщает Командование ВВС США в Европе, силы направлены для усиления коллективной обороны НАТО на фоне наращивания войск России возле Украины и в Беларуси.

Американские F-15 Eagle прибудут в Лодзь. Они будут работать с польскими и датскими F-16, которые выполняют патрулирование с литовской авиабазы.

Касательно Румынии, то дополнительный контингент США пополнит ряды более 900 американских военнослужащих, которые уже там находятся.