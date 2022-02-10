Лавров назвал переговоры с главой МИД Британии «разговором слепого с глухим». Россия задумается над эвакуацией дипломатов из Украины

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Пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс «разговором слепого с глухим». Он также отметил, что РФ планирует рассмотреть вопрос эвакуации некоторых российских дипломатов из Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи, пишет РБК.

Лавров объяснил, что переговоры с британской коллегой по Украине не привели к каким-либо существенным сдвигам. Он также считает, что эвакуация части дипломатов США, Британии и других государств из Украины может свидетельствовать о том, что именно они готовят провокации.

«Мы уже задумались сами, возможно, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников [из Украины]. Мы тоже посмотрели на их действия, и, пожалуй, также посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время поехать домой», — сказал Лавров.

Он также снова назвал спекуляциями, что Россия готовит операцию по захвату Украины.

В то же время глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что у России сейчас есть выбор: либо дать шанс дипломатии, либо продолжать накапливать войска на украинских границах. Она подчеркнула, что в случае вторжения газопровод «Северный поток — 2» точно не заработает, а против РФ будут введены санкции.