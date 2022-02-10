Лавров назвал переговоры с главой МИД Британии «разговором слепого с глухим». Россия задумается над эвакуацией дипломатов из Украины
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс «разговором слепого с глухим». Он также отметил, что РФ планирует рассмотреть вопрос эвакуации некоторых российских дипломатов из Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи, пишет РБК.
Лавров объяснил, что переговоры с британской коллегой по Украине не привели к каким-либо существенным сдвигам. Он также считает, что эвакуация части дипломатов США, Британии и других государств из Украины может свидетельствовать о том, что именно они готовят провокации.
«Мы уже задумались сами, возможно, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников [из Украины]. Мы тоже посмотрели на их действия, и, пожалуй, также посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время поехать домой», — сказал Лавров.
Он также снова назвал спекуляциями, что Россия готовит операцию по захвату Украины.
В то же время глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что у России сейчас есть выбор: либо дать шанс дипломатии, либо продолжать накапливать войска на украинских границах. Она подчеркнула, что в случае вторжения газопровод «Северный поток — 2» точно не заработает, а против РФ будут введены санкции.
- В январе, на фоне накопления у границ Украины около 130 тысяч российских военных, РФ начала с НАТО и США переговоры о гарантиях безопасности. Россия требует прекратить расширение Альянса на восток и не брать в свой состав Украину.
- США и НАТО в своих ответах РФ дали понять, что не откажутся от принципа открытых дверей. МИД России при этом назвал письменный ответ США «поводом для начала серьезного разговора».
- В феврале западные СМИ сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Также там назвали вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- По данным Минобороны Украины, на границе с Россией и оккупированной частью Донбасса сейчас находятся 140 тысяч российских военных.