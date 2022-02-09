«День открытых дверей» в «Борисполе». В Украину прибыла 10-я партия военной помощи от США
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- Ангелина Шеремет
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Twitter / Алексей Резников
В Украину вечером в среду, 9 февраля, прибыла десятая партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.
«Сегодня «День открытых дверей» в аэропорту «Борисполь»! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов прилетела 10-я. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины», — сообщил Резников.
Военная помощь от США должна прилететь всего 45 рейсами.
Днем 9 февраля в Украине также приземлился самолет с помощью от Великобритании. Британцы привезли военное снаряжение для отрядов территориальной обороны: бронежилеты, шлемы и прочее.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику, а также вооружение для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передадут Украине боеприпасы, а страны Балтии – мобильные госпитали и американское вооружение.