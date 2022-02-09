В Украину прилетел уже девятый самолет с помощью США – с 80 тоннами боеприпасов
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- Алексей Ярмоленко
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Twitter / Алексей Резников
В Украину из США прилетел уже девятый самолет с военной помощью. В этот раз он привез более 80 тонн боеприпасов.
Об этом в своем Twitter написал министр обороны Алексей Резников.
«Девятая «птичка» от США и уже второй за сегодня самолет в Борисполе с военной помощью от наших партнеров! В Киев прибыли более 80 тонн боеприпасов от США», – сообщил он.
Перед этим в Украине приземлился самолет с помощью Великобритании. Британцы привезли военное снаряжение для отрядов территориальной обороны: бронежилеты, шлемы и прочее.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику, а также вооружение для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передадут Украине боеприпасы, а страны Балтии – мобильные госпитали и американское вооружение.