Премьер-министр Денис Шмыгаль: Украинцы начнут получать выплаты за бустерные дозы с 14 марта
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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«Бабель»
В Украине начнут выплачивать 500 гривен за вакцинацию от коронавируса бустерной дозой с 14 марта.
Об этом на заседании Кабинета министров 9 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Продолжаем расширять программу президента Украины «єПідтримка». Сегодня утвердим изменения, предусматривающие предоставление 500 гривен за бустерную вакцинацию. Изменения начнут работать с 14 марта этого года», — подчеркнул он в начале заседания.
- 6 января в Украине была разрешена бустерная вакцинация для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит по 500 гривен тем, кто сделает бустерную прививку от коронавируса. Деньги можно будет получить на карту «єПідтримка».
- В приложении «Дія» уже появился сертификат о прививке бустерной дозой вакцины против коронавируса. Он будет действовать 270 дней с даты прививки.