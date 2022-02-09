Премьер-министр Денис Шмыгаль: Украинцы начнут получать выплаты за бустерные дозы с 14 марта

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«Бабель»

В Украине начнут выплачивать 500 гривен за вакцинацию от коронавируса бустерной дозой с 14 марта.

Об этом на заседании Кабинета министров 9 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Продолжаем расширять программу президента Украины «єПідтримка». Сегодня утвердим изменения, предусматривающие предоставление 500 гривен за бустерную вакцинацию. Изменения начнут работать с 14 марта этого года», — подчеркнул он в начале заседания.