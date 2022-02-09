Минздрав: Украинцы с гриппом или коронавирусом могут оформить электронные больничные дистанционно
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- Екатерина Кадакова
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Barcroft Media / Contributor / Getty Images
Пациенты с симптомами гриппа, простуды или коронавируса могут открыть электронный больничный дистанционно без визита к врачу.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
«Украинцы с симптомами COVID-19 или гриппа смогут открыть больничный в дистанционном режиме», — рассказали в Минздраве.
В министерстве уточнили, что для этого пациент с симптомами коронавируса, гриппа или простуды должен позвонить врачу, который предоставит консультацию и рекомендации по лечению.
После этого, при необходимости, врач создаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности до 5 дней, которое является основанием для открытия электронного больничного.
Если же болезнь продлится дольше, то для продления срока больничного пациент должен прийти на личный осмотр.
- В июле 2020 Министерство здравоохранения запустило электронные листки нетрудоспособности (больничные) в тестовом режиме на базе сервиса Пенсионного фонда.
- С начала реформы электронных больничных, 1 октября 2021 года, украинцы 4,5 миллиона раз воспользовались этой услугой.
- Также в Минздраве объяснили, в каких случаях разрешили выдавать бумажные больничные листы до 1 мая 2022 года.