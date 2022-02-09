Reuters: Банки в Европе и США готовятся к возможной кибератаке со стороны России

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Европейские и американские регуляторы предупредили банки о возможных российских кибератаках и призвали подготовиться к угрозе.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным двух информированных источников, Европейский центральный банк готовит банки к возможной спонсируемой Россией кибератаке на фоне роста напряженности в отношениях с Украиной. В частности, банки проводили кибервоенные игры, чтобы проверить свою способность отражать атаки.

Кроме этого, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финансовых учреждений об ответных кибератаках, если Россия вторгнется в Украину и спровоцирует введение санкций США.

Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации повысить уровень кибербезопасности на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

Накануне глава немецкого надзорного органа BaFin Марк Бренсон заявил на онлайн-конференции, что кибервойна взаимосвязана с геополитикой и безопасностью.