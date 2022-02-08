Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Министерство обороны Украины
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь Role-2. Пока украинская сторона получила только символический ключ.
Об этом в своем Facebook написала заместитель министра обороны Анна Маляр.
«Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывают Германия и Эстония в лечении наших раненых и в военной медицине. Вместе с тем, мы бы хотели, чтобы раненых было меньше, а потому надеемся, что вместе с этой помощью будут разблокированы закупки оружия для Украины у Агентства НАТО по поддержке и поставке», — отметила она.
Также на церемонии подписания договора присутствовала и командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко. Сам госпиталь будет доставлен в Украину позже.
В Минобороны рассказали, что госпиталь был передан также при софинансировании Германии.
Сам госпиталь предназначен для развертывания в полевых условиях. Он обеспечивает предоставление медицинской помощи одной военной бригаде. Все модели можно развернуть и свернуть за 20 минут.
- Германия официально отказывается поставлять вооружение Украине для обороны, в отличие от США, Британии и других союзников. Берлин не хочет конфликта с Россией, о чем открыто заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.
- Пока Германия пообещала Украине мобильный полевой госпиталь Role-2 и 5 тысяч военных шлемов.
- 3 февраля министр обороны Украины заявил, что Германия только на словах пообещала шлемы, поскольку до сих пор не дала письменное подтверждение. Но 7 февраля в Минобороны получили соответствующее письмо.