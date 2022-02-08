В 2023 году в Украине проведут электронную перепись населения при поддержке Apple
- Автор:
- София Телишевская
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Videvo
При поддержке американской технологической компании Apple в Украине проведут Всеукраинскую перепись населения. Мероприятие запланировано на 2023 год.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время Diia Summit.
«Планируем в 2023 году провести перепись населения совместно с компанией Apple. Мы разрабатываем модель электронной таможни. Мы стремимся сделать Украину мировым ІТ-хабом, лидером по инновациям, лидером по технологиям», — сказал президент.
Ранее Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, в частности, помощь при проведении переписи населения. Таким образом, Украина может стать второй страной в мире после США, которая проведет такую перепись в сотрудничестве с Apple.
8 сентября 2021 года бюджетный комитет Верховной Рады выделил 82,5 миллиона гривен на 2022 год для подготовки к переписи населения, которая состоится в 2023 году.
- В 2019 году тогда министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в 2019 году численность украинцев сократилась на 1,5 миллиона человек. Также он отмечал, что перепись населения обойдется бюджету в 5 миллиардов гривен. Он предлагал провести электронную перепись населения — с помощью математической модели. Украинцев хотели считать с помощью SIM-карт и электронных реестров о детях (РАГСы) и пенсионерах (Пенсионный фонд).