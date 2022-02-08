Президент Франции впервые за более чем 20 лет прибыл в Украину
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Sean Gallup / Getty Images
Президент Франции Эмманюэль Макрон утром 8 февраля прибыл в Украину.
Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понс.
«Имею честь приветствовать в Киеве президента Эмманюэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским, и министра [иностранных дел] Жан-Ива Ле Дриана, который встретится с министром Дмитрием Кулебой. Впереди очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину», — написал он на своей странице в Twitter.
Как уточнили в Офисе президента, переговоры Макрона и Зеленского состоятся в Мариинском дворце, в 13:40 главы государств проведут брифинг.
Это первый официальный визит президента Франции в Украину с 1998 года, когда Киев посетил Жак Ширак.
- 7 февраля Путин и Макрон впервые за два года провели встречу. Центральной ее темой была напряженность вокруг Украины и вопросы безопасности Европы. До встречи с Путиным Макрон говорил с президентом США Джо Байденом.
- Перед этим Макрон также провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
- 6 февраля западные СМИ сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Также там назвали вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- По данным Минобороны Украины, возле границ сейчас находятся 140 тысяч российских военных.