Президент Франции впервые за более чем 20 лет прибыл в Украину

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Президент Франции Эмманюэль Макрон утром 8 февраля прибыл в Украину.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понс.

«Имею честь приветствовать в Киеве президента Эмманюэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским, и министра [иностранных дел] Жан-Ива Ле Дриана, который встретится с министром Дмитрием Кулебой. Впереди очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину», — написал он на своей странице в Twitter.

Как уточнили в Офисе президента, переговоры Макрона и Зеленского состоятся в Мариинском дворце, в 13:40 главы государств проведут брифинг.

Это первый официальный визит президента Франции в Украину с 1998 года, когда Киев посетил Жак Ширак.