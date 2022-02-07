Доклад ООН: Северная Корея финансирует свою ракетную программу за счет украденной криптовалюты
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Steve Barker / Unsplash
Северная Корея финансирует свою ракетную программу и ядерные испытания за счет украденной криптовалюты. Только за последние полтора года северокорейские хакеры по всему миру похитили более 50 миллионов долларов.
Об этом говорится в докладе ООН, пишет BBC.
По данным следователей, с 2020 года по сентябрь 2021 года киберпреступники из КНДР похитили миллионы долларов цифровых активов, которые стали важным источником дохода для финансирования ядерной и ракетной программы Северной Кореи.
Кибератаки со стороны КНДР были направлены на три криптовалютные биржи в Северной Америке, Европе и Азии.
В отчете отмечается, что, несмотря на ряд серьезных санкций против КНДР со стороны ООН, Северная Корея смогла продолжить развитие инфраструктуры, а в последнее время она «заметно ускорила» разработки и ракетные испытания.
- Один из самых высокопоставленных перебежчиков из Северной Кореи рассказал, как зарабатывает режим Ким Чен Ына. Он отметил, что КНДР активно торгует оружием и наркотиками, имеет собственную хакерскую армию, а также широкую сеть шпионов в других государствах, особенно в Южной Корее.
- В начале июня Ким Чен Ын признал «напряженную» продовольственную ситуацию в стране. В апреле Ким сделал заявление о трудностях в стране и призвал чиновников провести «Трудный поход» — этот термин официальные лица КНДР использовали для обозначения процесса борьбы страны во время голода 1990-х годов, когда после распада Советского Союза Северная Корея осталась без решающей помощи.