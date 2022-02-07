ДТП с нардепом Трухиным: Госбюро расследований вызвало на допрос патрульного Петрика
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Государственное бюро расследований вызвало на повторный допрос патрульного полицейского Сергея Петрика после обнародования видео с места ДТП с участием нардепа Александра Трухина.
Патрульный прибыл на допрос около 9 часов утра 7 февраля.
«Я удивлен, что меня вызвали, потому что я раньше уже был на допросе в ГБР. После допроса у следователя я уже буду знать, в чем ситуация и будет ли у меня подозрение», — заявил Петрик журналистам возле здания бюро.
Он заверил, что не имел доступа к боди-камере, после того как сдал ее в полицию.
В то же время Петрик не исключает, что могут существовать видео с нагрудных камер других полицейских, которые вместе с ним были на месте ДТП.
Патрульный рассказал, что не испытывает давления «ни со стороны руководства, ни со стороны политиков». Со своей стороны, адвокат полицейского Юрий Демченко назвал повторный вызов на допрос «гибридной формой давления на действующего работника патрульной полиции».
Представитель ГБР Ольга Чиканова отметила, что Петрика вызвали как свидетеля.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. На записи с камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это опровергают). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные авто были «готовые» (пьяные), но отказались проходить драгер.
- На следующий день после обнародования видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против него. В ГБР заявили, что не получали от полиции это видео.