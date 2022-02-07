Подростки от 14 лет могут получить тысячу гривен за вакцинацию. Постановление вступило в силу

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Седьмого февраля вступило в силу постановление правительства, расширяющее программу «єПідтримка» на вакцинированных подростков. Следовательно, украинцы от 14 лет могут оформить выплату тысячи гривен за полный курс прививки против коронавируса.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 68 от 2 февраля.

Эти деньги можно потратить на услуги в сфере образования, культуры и спорта, покупку спортоваров и канцелярии. Программа продлится до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачивать на руки (но над этим механизмом еще работают).

ПриватБанк начал оформлять специальные цифровые карты «є Підтримка» для украинцев от 14 лет, у которых есть «зеленый» сертификат о вакцинации в приложении «Дія». Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку «Кошелек», нажать меню «Добавить» и выбрать карту «єПідтримка». Для зачисления средств достаточно перейти по ссылке в приложение «Дія» и подать заявку на выплату пособия на карту ПриватБанка.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении банка. Для этого нужно иметь при себе идентификационный код и паспорт (либо гражданина Украины, либо заграничный). После этого нужно зарегистрироваться в «Приват24» и оформить карточку по алгоритму, приведенному выше.