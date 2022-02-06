Олимпиада в Пекине: украинская биатлонистка Блашко пропустит соревнование из-за коронавируса

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В преддверии второго старта Олимпиады в биатлоне женская команда Украины потеряла еще одну биатлонистку — Дарья Блашко сдала позитивный тест на коронавирус.

Об этом сообщает «Суспільне».

Блашко отправлена на изоляцию и не сможет поучаствовать в завтрашних индивидуальных гонках, несмотря на то, что в старт-листе она заявлена ​​под 79-м номером.

Выйти из изоляции она сможет после двух отрицательных тестов с интервалом не менее 24 часов.