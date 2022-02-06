Украина получила первую партию таблеток против COVID от компании Merck

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Christina Victoria Craft / Unsplash

В Украину прибыла крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme. Речь идет о поставке 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир».

Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит их в регионы.

По словам министра, до апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата.

«Молнупиравир» — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, и таким образом предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат — это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.

В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.