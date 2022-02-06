Украина получила первую партию таблеток против COVID от компании Merck
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Christina Victoria Craft / Unsplash
В Украину прибыла крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme. Речь идет о поставке 60 тысяч курсов препарата «Молнупиравир».
Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит их в регионы.
По словам министра, до апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата.
«Молнупиравир» — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, и таким образом предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат — это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.
В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.
- 27 ноября стало известно, что таблетки менее эффективны, чем считалось. Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток при клинических испытаниях снизил риск госпитализации или смерти на 30%, тогда как еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или смерти на 50%.
- 4 ноября 2021 года Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки Merck. 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение этих таблеток, а 24 ноября Кабмин разрешил использование «Молпунавира» в Украине. В декабре этот препарат одобрили и в Штатах.