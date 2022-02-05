В Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США

Новости

Twitter / Алексей Резников

Украина 5 февраля получила от США восьмую партию военной помощи.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter.

«В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших военных составляет 86 тонн», — написал он.

По словам Резникова, с 22 января США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов.