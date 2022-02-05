В Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Twitter / Алексей Резников
Украина 5 февраля получила от США восьмую партию военной помощи.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter.
«В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших военных составляет 86 тонн», — написал он.
По словам Резникова, с 22 января США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов.
- США оказывают Украине помощь на фоне возможного вторжения войск России. Первый самолет с новой партией американской помощи прибыл в Украину в ночь на 22 января. Среди 90 тонн оружия и боеприпасов были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D.
- Ранее противотанковое оружие передала Британия. Также оружие планируют передать страны Балтии – речь идет о Javelin и Stinger.
- 15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи. В прошлом году Украина получила от США помощь в виде боеприпасов, вооружения, медоборудования, катеров и прочего. В МИД Украины сообщили, что материально-техническая помощь украинской стороне составляет более 130 миллионов долларов.