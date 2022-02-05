Россия анонсировала военные учения со стрельбами танков и артиллерии возле украинской границы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Минобороны России
Россия 11 февраля проведет военные учения в Ростовской области на полигоне «Кузьминский», расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной.
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на Минобороны РФ.
«Всего в тактических учениях примут участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в учениях задействованы подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и беспилотники, которые будут корректировать огонь артиллерии.
Планируется, что военные «разыграют между собой ведение боевых действий по защите своих позиций и переходу в наступление с применением стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерийских орудий».
- По данным разведки Украины, вокруг страны стоит группировка войск России в 130 тысяч военных. РФ при этом упорно пытается отрицать планы по вторжению.
- С января этого года группа Conflict Intelligence Team фиксирует массовую передислокацию войск России и техники к границам Украины. Россияне свозят танки, артиллерию, авиацию и ракетные системы. Также к границе Украины начали перебрасывать войска Росгвардии, которые могут задействовать в оккупации.
- 20 января журналисты «Радио Свобода» и группа CIT сообщили, что российские войска находятся уже в 40 километрах от границы с Украиной и прибыли туда «в командировку на 6—9 месяцев». Родственники военных в соцсетях сообщают, что войска «едут в Украину».