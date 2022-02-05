Россия анонсировала военные учения со стрельбами танков и артиллерии возле украинской границы

Новости

Пресс-служба Минобороны России

Россия 11 февраля проведет военные учения в Ростовской области на полигоне «Кузьминский», расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на Минобороны РФ.

«Всего в тактических учениях примут участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в учениях задействованы подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и беспилотники, которые будут корректировать огонь артиллерии.

Планируется, что военные «разыграют между собой ведение боевых действий по защите своих позиций и переходу в наступление с применением стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерийских орудий».