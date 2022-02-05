Боевики ранили украинского военного на Донбассе

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Sasha Maksymenko / Flickr

На Донбассе боевики ранили украинского военного.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

С начала суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. В сторону Пищевика террористы открывали огонь из стрелкового оружия. «В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Боец находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное», — сообщили в штабе ООС.