«Невероятно поражен». Глава МВД Монастырский прокомментировал видео с места ДТП нардепа Трухина

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Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина до его публикации изданием «Украинская правда».

Об этом пишет Укринформ.

Согласно видеозаписи, Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги, а также хотел звонить Монастырскому.

«По видео, которое появилось на «Украинской правде», я сам был чрезвычайно поражен его появлением, потому что в августе мне докладывали, что с показаний свидетелей ДТП есть разные данные, кто был за рулем, поэтому следователь направил в прокуратуру данные с предложением направить это дело в подследственность Государственного бюро расследований… Я увидел это видео вместе со всеми», – сказал Монастырский на брифинге в Припяти, где прошли совместные тактико-специальные учения подразделений МВД.

Министр сообщил, что сейчас Национальная полиция проводит служебное расследование появления видеозаписи и ее последующей передачи журналистам. Он добавил, что представители Нацполиции позже сообщат о результатах этого расследования.

Кроме того, министр подчеркнул, что Трухин не обращался к нему за помощью в решении дела с ДТП. «Я очень негативно отношусь к любым вопросам «порешать». Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. Если бы он позвонил мне, в тот же момент был послан», — отметил Монастырский.