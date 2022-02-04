«Невероятно поражен». Глава МВД Монастырский прокомментировал видео с места ДТП нардепа Трухина
- Автор:
- Олег Панфилович
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МВС України
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина до его публикации изданием «Украинская правда».
Об этом пишет Укринформ.
Согласно видеозаписи, Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги, а также хотел звонить Монастырскому.
«По видео, которое появилось на «Украинской правде», я сам был чрезвычайно поражен его появлением, потому что в августе мне докладывали, что с показаний свидетелей ДТП есть разные данные, кто был за рулем, поэтому следователь направил в прокуратуру данные с предложением направить это дело в подследственность Государственного бюро расследований… Я увидел это видео вместе со всеми», – сказал Монастырский на брифинге в Припяти, где прошли совместные тактико-специальные учения подразделений МВД.
Министр сообщил, что сейчас Национальная полиция проводит служебное расследование появления видеозаписи и ее последующей передачи журналистам. Он добавил, что представители Нацполиции позже сообщат о результатах этого расследования.
Кроме того, министр подчеркнул, что Трухин не обращался к нему за помощью в решении дела с ДТП. «Я очень негативно отношусь к любым вопросам «порешать». Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. Если бы он позвонил мне, в тот же момент был послан», — отметил Монастырский.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео из нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. На записи с камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это опровергли). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные авто были «готовые» (пьяны), но отказались проходить драгер.
- На следующий день после обнародования видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против него. В ГБР заявили, что не получали от полиции видео из нагрудных камер правоохранителей.