До 7 февраля в Карпатах сохранится высокая опасность схода лавины. Синоптики просят не ходить в горы

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Пресс-служба ГСЧС

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение в Карпатах с 4 по 7 февраля. В горах возможно схождение лавины, метеорологи объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Значительная снеголавинная опасность удержится:

4-6 февраля — на высокогорье Закарпатской области.

6-7 февраля — в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) удержится:

4-5 февраля — в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

4-7 февраля — в горах Черновицкой области.

«Настойчиво советуем воздержаться от походов на высокогорье», — говорится в сообщении синоптиков.