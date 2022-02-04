В Раде начали сбор подписей за отставку министра образования Сергея Шкарлета
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- Костя Андрейковец
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УНІАН / Кузьмин Александр
В Верховной Раде начался сбор подписей за отставку министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Об этом сообщили депутат объединения «Справедливость» и член Комитета парламента по вопросам образования и науки Наталья Пипа, нардеп от «Голоса» Роман Лозинский и ряд других депутатов.
Нардепам нужно собрать 150 подписей за внеочередное заседание Верховной Рады и 226 голосов за отставку Шкарлета.
Сбор подписей происходит на фоне скандала с конкурсом на должность президента Киево-Могилянской академии.
- В сентябре 2021 года в НаУКМА прошли выборы из-за смерти президента Андрея Мелешевича. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, потому назначили повторные выборы. На них (27 января) победил бывший министр образования Сергей Квит, но министр образования Сергей Шкарлет заявил, что его ведомство не признает результаты из-за «нарушений».
- 2 февраля Министерство науки и образования объявило повторный конкурс, но уже через день премьер-министр сообщил, что Минобразования отменит указ. Студенты объявили забастовку и потребовали отменить повторный конкурс. Наблюдательный совет университета тоже осудил решение Минобразования.
- 3 февраля студенты устроили акцию под Кабмином — они требовали уволить Шкарлета, а премьер-министр встретился со студенческим самоуправлением академии.